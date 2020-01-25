В Кремле прокомментировали информацию об отставке Суркова

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
опроверг существование указа об отставке Владислава Суркова с должности
помощника Владимира Путина. Об этом сообщает росСМИ.
По словам Пескова, пока нет ни одного указа российского
президента об отставке Суркова.
"Указа об отставке Суркова пока нет", - заявили в
Кремле.
Также Дмитрий Песков опроверг
информацию о смене курса по Украине, что якобы является причиной отставки Суркова,
который семь лет занимается вопросами урегулирования ситуации на Донбассе.
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