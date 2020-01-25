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В Кремле прокомментировали информацию об отставке Суркова

По словам пресс-секретаря российского президента Пескова, пока нет ни одного указа российского президента об отставке Суркова

сегодня, 12:38
Автор:

• Ольга Чародий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг существование указа об отставке Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина. Об этом сообщает росСМИ.

По словам Пескова, пока нет ни одного указа российского президента об отставке Суркова.

"Указа об отставке Суркова пока нет", - заявили в Кремле.

Также Дмитрий Песков  опроверг информацию о смене курса по Украине, что якобы является причиной отставки Суркова, который семь лет занимается вопросами урегулирования ситуации на Донбассе.

 Как сообщало издание "Комментарии", политолог директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале заявил, что Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". "В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - написал Чеснаков. По его словам, в течение ближайшего месяца Сурков будет заниматься медитацией. Следует отметить, что российские СМИ называют Чеснакова близким к Суркову.


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