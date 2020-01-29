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"Пошли ва-банк": Россия максимально упростила процедуру выдачи паспортов для украинцев и белорусов

Теперь для жителей Украины и Белоруси не нужно проходить собеседование и тесты на знание русского языка

сегодня, 13:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Процедура получения российского гражданства для жителей Украины и Белоруси станет еще проще и освободит от необходимости проводить проверку знаний русского языка. Об этом передает агентство "Интерфакс-Запад", ссылаясь на заявление  начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - отметила она на сегодняшней пресс-конференции.

Кроме того, российский чиновник подчеркнул значение такого упрощения и для тех, кто желает получить российское гражданство  в Казахстане или Молдове.

"Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции", - указала Казакова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский Кабмин. в свою очередь, усложнил процедуру посещения Российской Федерации, обязав иметь для этого заграничный паспорт.



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Источник: https://interfax.by/news/policy/raznoe/1270614/
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