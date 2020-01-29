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Financial Times: "Кадровые перестановки в Кремле могут вести к завершению войны на Донбассе"

Западные СМИ обсудили перспективы для Украины в смене Суркова на Козака

сегодня, 19:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Бывший вице-премьер-министр России Дмитрий Козак возглавил вновь созданную должность в администрации президента РФ на прошлой неделе в рамках радикальных кадровых изменений в Кремле, которые аналитики считают сигналом о желании Владимира  Путина продлить свое правление. Об этом пишет западное издание Financial Times.

Люди, осведомленные о процессе переговоров,  поведали журналистам, что изменения были нацелены на то, чтобы формализовать повышение Козака к статусу главного представителя на переговорах с Украиной. В прошлом году он руководил процессом обмена двух обменов заключенных. Эти обмены встретили широкое одобрение как шаг на встречу завершению российско-украинской войны.

Козак также помог возродить переговоры в нормандской формате, в которых кроме Украины и России участвуют также Германия и Франция. Переговоры возобновились в прошлом месяце после лет блокировки под руководством Суркова.

"Сурков продвигал политику ослабления Украины и недопущения подписания будущих соглашений между ней, ЕС и НАТО. Для этого он политически дестабилизировал территорию. Сурков играл во вмешательство  и если он действительно ушел, тогда это хорошо", - указал собеседник из близкого окружения Офиса президента Зеленского, пожелавший остаться неназванным.

Другие же эксперты советуют не питать иллюзий относительно того, кто на самом деле будет принимать важные решения.

"Люди Владимира Зеленского связывают все проблемы с Сурковым. Они не понимают, с кем имеют дело", - подчеркнул бывший сотрудник Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный советник Владимира Путина по вопросам Украины Владислав Сурков подал в отставку в связи с изменением внешнеполитического курса.




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Источник: https://www.ft.com/content/9cc2cfa2-41d8-11ea-bdb5-169ba7be433d
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