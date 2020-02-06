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На Рублевке обнаружили мертвым сына экс-президента Киргизии

Сына Аскара Акаева нашли мертвым в доме коттеджного поселка "Зеленая Лощина"

сегодня, 11:59
Автор:

• Наталья Шевченко

На Рублевке обнаружили мертвым сына экс-президента Киргизии

Под Москвой в элитном поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе нашли мертвым сына бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдара. Об этом пишет "Интерфакс- Украина".

Предположительно, мужчина скончался в результате остановки сердца. Насильственных травм на теле обнаружено не было.

Тело сына Акаева было обнаружено в доме коттеджного поселка "Зеленая Лощина", 10 февраля ему должно было исполнится 44 года.

По информации киргизских СМИ Айдар Акаев скончался в результате остановки сердца и врачи не успели его спасти".

Напомним, у свергнутого в марте 2005 года в ходе "тюльпановой революции" 75-летнего Акаева четверо было детей — Бермет, Айдар, Саадат и Илим.   Айдар был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — телеведущей Сайкал Чокубаевой. У них двое детей. После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2005 году Акаева лишили статуса первого президента и всех привилегий.  Изменен также был ряд глав данного закона, в частности, о предоставлении бывшему президенту аппарата помощников за счет госбюджета, а также параграф, касающийся невзимания госпошлины при обращении бывшего президента в суд


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/639655.html
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