На Рублевке обнаружили мертвым сына экс-президента Киргизии

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Под Москвой в элитном поселке Горки-10 на Рублево-Успенском
шоссе нашли мертвым сына бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдара. Об
этом пишет "Интерфакс- Украина".
Предположительно, мужчина скончался в результате остановки
сердца. Насильственных травм на теле обнаружено не было.
Тело сына Акаева было обнаружено в доме коттеджного поселка
"Зеленая Лощина", 10 февраля ему должно было исполнится 44 года.
По информации киргизских СМИ Айдар Акаев скончался в
результате остановки сердца и врачи не успели его спасти".
Напомним, у свергнутого в марте 2005 года в ходе
"тюльпановой революции" 75-летнего Акаева четверо было детей — Бермет, Айдар,
Саадат и Илим. Айдар был женат на
дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — телеведущей
Сайкал Чокубаевой. У них двое детей. После того как семья Акаевых переехала в
Москву, Айдар занимался бизнесом.
Как сообщало издание "Комментарии", в 2005 году
Акаева лишили статуса первого президента и всех привилегий. Изменен также был ряд глав данного закона, в
частности, о предоставлении бывшему президенту аппарата помощников за счет
госбюджета, а также параграф, касающийся невзимания госпошлины при обращении
бывшего президента в суд
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