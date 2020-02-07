«Бедной Насте» Кориковой на 10 лет запретили въезд в Украину

Главной героине нашумевшего сериала “Бедная Настя” Елене Кориковой запретили въезд в Украину на 10 лет. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, запрет на въезд также получил актер Павел Баршак, Корикова и он дважды пытались попасть в Украину.

“6 февраля актеры прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе якобы на гастроли, однако во время проверки документов оказалось, что они незаконно посещали оккупированный Крым, где принимали участие в съемках фильма", - говорится в сообщении.

В связи с этим им было отказано во въезде в Украину и введен запрет на посещение страны сроком на 10 лет.

Как сообщало издание "Комментарии", из квартиры актрисы Елены Кориковой воры украли 60 тысяч долларов и имущества на 3,2 миллиона рублей. Причем часть похищенного принадлежит актеру Сергею Астахову.

Квартиру в Одинцовском районе обокрали гастарбайтеры. Кража произошла в подмосковной квартире в поселке Заречье. Как вскоре выяснилось, одного из воров поймали, но даже не это приковывает внимание.

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