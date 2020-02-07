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«Бедной Насте» Кориковой на 10 лет запретили въезд в Украину

Корикову не пустили в Украину и запретили въезд в страну на 10 лет

сегодня, 10:59
Автор:

• Наталья Шевченко

«Бедной Насте» Кориковой на 10 лет запретили въезд в Украину

Главной героине нашумевшего сериала “Бедная Настя” Елене Кориковой запретили въезд в Украину на 10 лет. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, запрет на въезд также получил актер Павел Баршак, Корикова и он дважды пытались попасть в Украину.

“6 февраля актеры прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе якобы на гастроли, однако во время проверки документов оказалось, что они незаконно посещали оккупированный Крым, где принимали участие в съемках фильма", - говорится в сообщении.

 В связи с этим им было отказано во въезде в Украину и введен запрет на посещение страны сроком на 10 лет.

Как сообщало издание "Комментарии", из квартиры актрисы Елены Кориковой воры украли 60 тысяч долларов и имущества на 3,2 миллиона рублей. Причем часть похищенного принадлежит актеру Сергею Астахову. 

Квартиру в Одинцовском районе обокрали гастарбайтеры. Кража произошла в подмосковной квартире в поселке Заречье. Как вскоре выяснилось, одного из воров поймали, но даже не это приковывает внимание.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Idealniy-svidok-Rosiyski-aktori-otrimali-10-rokiv-zaboroni-na-vizd-namagayuchis-dvichi-potrapiti-v-Ukrainu/?fbclid=IwAR1XcBboXn24Hg5NEoWDjkpaFCpd2gIr7AdeS5xRSmzIJZFjdUW14KmuBTQ
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