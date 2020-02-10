Россия хочет обменяться с Украиной послами

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Российская Федерация готова вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пишет "Российская газета".
По словам Лаврова, несмотря на сложные отношения между Украиной и Россией они готовы продолжать взаимодействовать в сфере транспорта, экономики и гуманитарных делах.
"Нелогично регулярно строить какие-то барьеры в отношениях между государствами, то запрет авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения", - сказал он.
Также Лавров рассказал, что с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко виделся один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года.
Напомним, после начала российской агрессии в Украине Киев отозвал своего посла из Москвы.
Как сообщали "Комментарии", МИД РФ выступил с заявлением, в котором назвал условия выхода Украины из кризиса. В частности, Москва вместе с зарубежными партнерами готова без промедления приступить к формированию многостороннего механизма содействия урегулированию украинского кризиса. Россия требует изменить конституцию Украины, предлагает ЕС и США содействовать признанию украинцами права Крыма определить судьбу по итогам референдума, а также гарантировать нейтральный военно-политический статус Украины.
Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми предложения, изложенные в позиции МИД РФ по урегулированию кризиса в Украине.
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