Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Россия хочет обменяться с Украиной послами
НОВОСТИ Все новости

Россия хочет обменяться с Украиной послами

Россия готова налаживать контакты с Киевом и готова вернуть своего посла в Украину

сегодня, 10:00
Автор:

• Наталья Шевченко

Россия хочет обменяться с Украиной послами

Российская Федерация готова вернуть своего посла в Киев и принять посла Украины в Москве. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пишет "Российская газета".

По словам Лаврова, несмотря на сложные отношения между Украиной и Россией они готовы продолжать взаимодействовать в сфере транспорта, экономики и гуманитарных делах.

"Нелогично  регулярно строить какие-то барьеры в отношениях между государствами, то запрет авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения", - сказал он.

Также Лавров рассказал, что с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко виделся один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. 

Напомним, после начала российской агрессии в Украине Киев отозвал своего посла из Москвы.

Как сообщали "Комментарии", МИД РФ выступил с заявлением, в котором назвал условия выхода Украины из кризиса. В частности, Москва вместе с зарубежными партнерами готова без промедления приступить к формированию многостороннего механизма содействия урегулированию украинского кризиса. Россия требует изменить конституцию Украины, предлагает ЕС и США содействовать признанию украинцами права Крыма определить судьбу по итогам референдума, а также гарантировать нейтральный военно-политический статус Украины.

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми предложения, изложенные в позиции МИД РФ по урегулированию кризиса в Украине.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rg.ru/2020/02/10/sergej-lavrov-prodolzhaetsia-srashchivanie-nato-s-evrosoiuzom.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...