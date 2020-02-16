«Бесплатная проститутка»: в РПЦ резко высказались о гражданских браках

Глава патриаршей комиссии Русской православной церкви по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, пребывающих в гражданских браках, с "бесплатными проститутками". Об этом пишет "Фокус", ссылаясь на российские СМИ.

По словам Смирнова, женщины вообще не имеют верного представления о браке.

"Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает", - заявил Смирнов.

По его словам, мужчины в гражданских браках не считают женщин своими женами, а лишь находят в партнершах "временные утехи". Однако позже в РПЦ попросили не трактовать заявление протоиерея буквально, а, мол, тот хотел обратить внимание социума на проблемы женщин, проживающих с мужчиной вне официальных уз. Сам же Смирнов позже добавил, что хотел защитить женщин от "неподобающего сношения".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Православная церковь Украины хочет перенести на лето День всех влюбленных. Также ПЦУ опровергли имеющиеся факты о существовании святого.

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