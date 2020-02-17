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Кремль «перевел стрелки» в ответ на идею Зеленского совместно патрулировать границу

В России настаивают на прямом диалоге Украины с ОРДЛО

сегодня, 12:39 136
Автор:

• Мария Чиренко

Кремль «перевел стрелки» в ответ на идею Зеленского совместно патрулировать границу

Предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно совместного патрулирования неподконтрольного Украине участка границы с РФ на Донбассе необходимо обсуждать с представителями террористических "Л/ДНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков.

Отметим, Зеленский на Мюнхенской конференции предложил проводить совместное патрулирование границы с Россией на Донбассе украинскими силовиками, представителями ОБСЕ и незаконных "Л/ДНР" на время подготовки и проведения местных выборов.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал Зеленский, добавив, что Украина не будет проводить местные выборы в ОРДЛО без контроля на границе.



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Источник: https://ria.ru/20200217/1564868003.html
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