Россия начнет снабжать Венесуэлу деньгами: теперь валюту будут сразу печатать

Российское предприятие "Госзнак" подписало соглашение с центральным банком Венесуэлы, в рамках которой будет печатать венесуэльские боливары. Об этом сообщает западное издание Bloomberg.

В общем Россия должна напечатать 300 миллионов банкнот боливаров. Номиналы банкнот составят от 10 000 боливар до 50 000 боливар. Общая номинальная стоимость денег, которые напечатает Россия, составит около 143 миллионов долларов.

За свои услуги российский государственный "Госзнак" получит около 6,8 миллиона долларов. Ранее Венесуэла печатала свои банкноты на фабриках британской компании De La Rue, однако не рассчиталась за эти услуги вовремя. Поэтому De La Rue принудительно взыскала из Венесуэлы 23 миллиона долларов.

Сейчас Венесуэла переживает гиперинфляцию. По официальным данным местной статистической службы, уровень инфляции в стране в сентябре 2019 года составил 50100% в год. Гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости, нехватка лекарств привели к тому, что венесуэльцы массово покидают страну.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Венесуэла ввела новые вертикальные банкноты, чтобы заменить горизонтальные, которые пришли в практическую негодность из-за гиперинфляции.









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