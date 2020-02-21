Путин хочет, чтобы Украина и Россия «помирились»

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Также он отметил, что, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.
"К сожалению, Зеленский приехал из Парижа с саммита в нормандском формате, и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.
Глава РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.
"Надежда умирает последней, (такая вероятность) есть", - сказал Путин.
Как сообщало издание "Комментарии", Президент России Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями властей на Донбассе и не называл их сепаратистами.
"Конструктивный диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.
Кроме того, Путин также обвинил украинскую власть в игнорировании Минских соглашений.
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