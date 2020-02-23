Россия следит за военным кораблем США в Черном море

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Военный корабль США зашел в Черное
море, за которым тут же начал следить Черноморский флот России. Об этом пишут
росСМИ, ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.
Так, где-то с 18:30 эсминец
УРО "Росс" - эскадренный миноносец с управляемыми ракетами – пребывает в черноморском
акватории. За действиями корабля наблюдают силы и средства Черноморского флота РФ.
В частности, эсминец США оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и
системой противоракетной обороны "Иджис". Отмечается, что он, как и эсминцы
ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Карни",
размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе. Кроме того,
корабль входит в Польше и Румынии в программу построения европейской поэтапной
адаптивной системы противоракетной обороны.
Ранее портал "Комментарии"
информировал, что в районе Одессы в черноморские воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор. Оснащен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе
противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных
пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк".
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