Россия спустя 8 лет назначила своего торгпреда в Украине

Россия впервые с 2012 года назначила своего торгового представителя в Украине. Им стал Андрей Бабко, который до этого занимал должность торгпреда в Армении, сообщает портал правовой информации РФ.

"Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Украине, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

С июля 2013 года Андрей Бабко занимал должность торгового представителя России в Армении. Теперь на этот пост назначена Анна Донченко.

Как сообщало издание "Комментарии", должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию, после этого обязанности торгпреда выполнял Сергей Соломин.













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