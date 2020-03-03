Табу на однополые браки и "образующий государство русский народ": Путин меняет Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин намерен изменить Конституцию РФ и уже подал правки ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, Путин предлагает закрепить “положения о государствообразующем русском народе и преемнице СССР – РФ”. Кроме того, в новой Конституции закрепят термин “брак” как союз исключительно мужчины и женщины, а также упоминание о Боге. Поправки российского лидера уже рассматривают в профильном комитете Госдумы.

Кроме того, как сообщали “Комментарии”, рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование.

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