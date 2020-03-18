Российское издание «Коммерсантъ» выплатит своим сотрудникам по 1000 долларов в «непростые времена»

В России издательский дом "Коммерсантъ" пообещал выплатить своим сотрудникам по 1000 долларов в качестве премии в "эти непростые времена" из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на слова главного редактора газеты "Коммерсантъ" Владимира Желонкина.



На текущий момент журналисты этого издательского дома вынуждены были перейти из офиса на удаленную работу, как и сотрудники многих компаний по всему миру, из-за распространения новой вирусной болезни. Это первый известный случай компенсации или премии от работодателя в России на фоне вспышки коронавируса.

На момент публикации в России заболели 147 человек, из которых 8 пациентов выздоровели. По всему миру более 208 тысяч человек заражены коронавирусом Covid-19. 8279 пациентов уже умерли, а почти 83 тысячи выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", от коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина — это вторая подтвержденная смерть от новой болезни в нашей стране.

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