"Браво! Я знаю, с каким нетерпением вы ждали этого события! Оно должно было произойти давно. Теперь не только россияне будут летать к МКС, но и американцы", - так отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Устименко на вчерашний запуск ракеты Crew Dragon, о чем первым заявил глава США Дональд Трамп после наблюдения за успешным стартом ракеты.





Ранее сообщалось, что НАСА положилась на "Роскосмос" для доставки астронавтов к МКС с 2011 года, когда была прекращена ее программа шаттлов. Трамп приветствовал завершение того периода, который он назвал периодом "пребывание в милости зарубежных стран".

"Истерию, которую подняли вокруг успешного запуска Crew Dragon, трудно понять", - заявил пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на свершившийся запуск во Флориде.

Также он добавил, что Россия планирует протестировать две новые ракеты уже в 2020 году, а в следующем возобновит свою программу полетов на Луну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп подписал новый указ, регулирующий функциональность социальных сетей. Отмечается, что американский лидер обвинил платформы социальных сетей в том, что они злоупотребляют властью, формируя собственную политику. Ожидается, что этот закон будет сталкиваться с правовыми проблемами. Юристы говорят, что Конгресс США или судебная система должны быть вовлечены, чтобы изменить текущее правовое понимание защиты социальных платформ.





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