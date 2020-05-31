kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.06.2020

BTC/USD

9548.03

ETH/USD

238.52

LTC/USD

46.20

НБУ 01.06.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия "Не надо истерии, это должно было случиться давно": в Роскосмосе поздравили США с запуском Crew Dragon
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не надо истерии, это должно было случиться давно": в Роскосмосе поздравили США с запуском Crew Dragon

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин скептически отреагировал на всемирный восторг по запуску Crew Dragon, но поздравил США с событием космического масштаба

31 мая 2020, 23:17
Автор:

Екатерина Белоброва

"Не надо истерии, это должно было случиться давно": в Роскосмосе поздравили США с запуском Crew Dragon

"Браво! Я знаю, с каким нетерпением вы ждали  этого события! Оно должно было произойти давно. Теперь не только россияне будут летать к МКС, но и американцы", - так отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Устименко на вчерашний запуск ракеты Crew Dragon, о чем первым заявил глава США Дональд Трамп после наблюдения за успешным стартом ракеты. 


Ранее сообщалось, что  НАСА положилась на "Роскосмос" для доставки астронавтов к МКС с 2011 года, когда была прекращена ее программа шаттлов. Трамп приветствовал завершение того периода,  который он назвал периодом "пребывание в милости зарубежных стран".

"Истерию, которую подняли вокруг успешного запуска Crew Dragon, трудно понять", - заявил пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко  в ответ на свершившийся запуск во Флориде. 

Также он добавил, что Россия планирует протестировать две новые ракеты уже в 2020 году, а в следующем  возобновит свою программу полетов на Луну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп подписал новый указ, регулирующий функциональность социальных сетей. Отмечается, что американский лидер обвинил платформы социальных сетей в том, что они злоупотребляют властью, формируя собственную политику. Ожидается, что этот закон будет сталкиваться с правовыми проблемами. Юристы говорят, что Конгресс США или судебная система должны быть вовлечены, чтобы изменить текущее правовое понимание защиты социальных платформ.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!