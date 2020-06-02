Россия "тонет" в нефти: в двух регионах объявлено ЧС

В Красноярском крае в Норильскк и Таймыре из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3 "Норильского-Таймырская энергетическая компания" введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что авария на ТЭЦ в Норильске произошла еще 29 мая. Во время инцидента разлилось по меньшей мере 20 тыс. тонн нефтепродуктов, попавших в почву, водоемы, реку Далдикан и на проезжую часть. Площадь загрязнения, по предварительной информации, составляет около ста тысяч квадратных метров, то есть около 10 гектаров.





Кроме того, в местной прокуратуре говорят, что из-за попадания топлива на проезжую часть подъездной дороги к промышленной площадке ТЭЦ-3 вспыхнул легковой автомобиль. По факту загрязнения почвы из-за ненадлежащего хранения топлива возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной разлива называют, проседание фундамента и отрыв дна емкости с топливом. Местные власти оценивают ущерб в десятки миллиардов российских рублей. По словам вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалов, убытки от инцидента могли быть меньше, если бы местные власти своевременно проинформировали об утечке.

Кроме того, он отметил, что емкость осматривала специализированная компания, которая дала положительное заключение на ее эксплуатацию. Сейчас продолжается расследование причин аварии.

"Поэтому здесь вопрос не только к компании, которая это допустила, но и к компаниям, которые обслуживали", - добавил Цыкалов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что биржевики отмечают резкий скачок цены на нефть Brent, которая перманентно дешевела.





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