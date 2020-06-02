Путин расширил перечень случаев, когда Россия может применять ядерное оружие

Лидер Российской Федерации Владимир Путин издал указ, в котором указал назначение ядерного потенциала страны не стал ограничивать его использование только в случае ядерной внешней атаки. Об этом сообщается на правительственном портале Кремля.

Так, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападение на РФ с применением безъядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

Решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп, проводя демонстративные испытания ядерных комплексов, по мнению политологов, сильно рискует.

Например, политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что действия администрации Трампа могут поставить крест на Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

"Кроме подрыва позиций в переговорном процессе с Ираном и КНДР ядерные испытания ни к чему не приведут. США не смогут убедить Иран согласиться отказаться от обогащения урана и разработки баллистических ракет, – уверен Георгий Кухайлешвили. – В прошлом году Тегеран возобновил ядерную программу в знак протеста против американских санкций. Также в 2019-м режим аятолл принял решение увеличить объёмы производства обогащённого урана. Иранские власти требуют от США не только отмены санкций и возвращения к соблюдению условий ядерной сделки, но и выплаты многомиллиардной компенсации".



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