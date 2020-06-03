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Министра обороны США пригласили на парад Победы в Москву

Перенесенный из-за коронавируса парад Победы в Москве перенесли на 24 июня

сегодня, 03:27
Автор:

Екатерина Белоброва

Министра обороны США пригласили на парад Победы в Москву

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил министра обороны США Марка Эспера на военный парад, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на пресс-службу российского Минобороны.

Так, сообщается, что Шойгу пригласил Эспера на парад во время телефонного разговора, который произошел между ними вчера, 2 июня. Однако пресс-служба Минобороны РФ не указывает, принял ли Эспер приглашение от российского коллеги.

В то же время стороны говорили о контроле над вооружениями, сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса, ситуацию в Сирии и Афганистане.

Отметим, что военный  парад  на Красной площади в Москве планируют провести 24 июня в честь  75-й годовщины поражения нацистской Германии во Второй мировой войне. Россия традиционно проводит парад 9 мая, но грандиозное празднование перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличил перечень обстоятельств, в которых Москва может применить ядерное оружие в ответ на внешнюю атаку.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiya-parad-peremoga-esper-usa-zaproshennia/30649216.html
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