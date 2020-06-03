Министра обороны США пригласили на парад Победы в Москву

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил министра обороны США Марка Эспера на военный парад, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на пресс-службу российского Минобороны.

Так, сообщается, что Шойгу пригласил Эспера на парад во время телефонного разговора, который произошел между ними вчера, 2 июня. Однако пресс-служба Минобороны РФ не указывает, принял ли Эспер приглашение от российского коллеги.

В то же время стороны говорили о контроле над вооружениями, сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса, ситуацию в Сирии и Афганистане.

Отметим, что военный парад на Красной площади в Москве планируют провести 24 июня в честь 75-й годовщины поражения нацистской Германии во Второй мировой войне. Россия традиционно проводит парад 9 мая, но грандиозное празднование перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличил перечень обстоятельств, в которых Москва может применить ядерное оружие в ответ на внешнюю атаку.

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