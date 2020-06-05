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Павел Дуров поддержал разблокировку Telegram в России

Основатель Telegram верит в успех мессенджера в России

сегодня, 19:46
Автор:

Антон Корнилов
Павел Дуров поддержал разблокировку Telegram в России

Основатель российской социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров поддержал инициативу депутатов Государственной думы Российской Федерации о разблокировке мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщили в издании TJournal.

По словам Дуров, мессенджер Telegram пытались заблокировать в России для борьбы с терроризмом, но за два года мессенджер сам научился бороться с экстремизмом без необходимости жертвовать приватностью своих пользователей.

Дуров заявил, что опыт работы его команды в десятках стран по всему миру в течение последних шести лет показал, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Основатель Telegram выразил надежду, что мировая практика и специфика современных технологий помогут российским чиновникам объединить эти две задачи.

В ответ на высказывание Павла Дурова член комитета по информационной политики Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин напомнил, что мессенджер Telegram в России до сих пор не заблокирован. Горелкин заявил, что Павел Дуров давно не был в России, поэтому не знает об этом.

Антон Горелкин рассказал, что сам ведет канал в Telegram, хотя и существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать мессенджер. Среди прочего Гореклин назвал "пиаром" инициативу депутатов по разблокировке Telegram.

Как сообщал портал "Комментарии", Павел Дуров рассказал, почему отказался от переезда в Кремниевую долину.


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Источник: https://tjournal.ru/news/175513-durov-podderzhal-razblokirovku-telegram-v-rossii-v-gosdume-zayavili-chto-on-i-tak-ne-zablokirovan-v-strane
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