Павел Дуров поддержал разблокировку Telegram в России

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Антон Корнилов
Основатель российской социальной сети ВКонтакте и
мессенджера Telegram Павел Дуров поддержал инициативу депутатов Государственной
думы Российской Федерации о разблокировке мессенджера Telegram на
территории России. Об этом сообщили в издании TJournal.
По словам Дуров, мессенджер Telegram пытались
заблокировать в России для борьбы с терроризмом, но за два года мессенджер сам
научился бороться с экстремизмом без необходимости жертвовать приватностью
своих пользователей.
Дуров заявил, что опыт работы его команды в десятках стран
по всему миру в течение последних шести лет показал, что борьба с терроризмом и
право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Основатель Telegram выразил
надежду, что мировая практика и специфика современных технологий помогут
российским чиновникам объединить эти две задачи.
В ответ на высказывание Павла Дурова член комитета по
информационной политики Государственной думы Российской Федерации Антон
Горелкин напомнил, что мессенджер Telegram в России до сих пор не заблокирован. Горелкин заявил,
что Павел Дуров давно не был в России, поэтому не знает об этом.
Антон Горелкин рассказал, что сам ведет канал в Telegram, хотя и существует
решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать мессенджер. Среди
прочего Гореклин назвал "пиаром" инициативу депутатов по разблокировке Telegram.
Как сообщал портал "Комментарии", Павел Дуров рассказал,
почему отказался от переезда в Кремниевую долину.
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