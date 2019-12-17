Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Индонезии снова произошло землетрясение

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали

17 декабря 2019, 02:35
Автор:

• Ольга Чародий

У побережья Индонезии второй раз за месяц произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.

Землетрясение произошло недалеко  острова Суматра, эпицентр подземных толчков располагался более ста километров от города Сунгайпенух. Очаг залегал на глубине более двадцати пяти километров.

На данный момент  не известно  о разрушенных домах, сообщений о жертвах не поступало.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в прошлом месяце также произошло землетрясениеЭпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 километре к северу от города Дарвин в Австралии.  Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. В сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...