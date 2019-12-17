В Индонезии снова произошло землетрясение

У побережья Индонезии второй раз за месяц произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.



Землетрясение произошло недалеко острова Суматра, эпицентр подземных толчков располагался более ста километров от города Сунгайпенух. Очаг залегал на глубине более двадцати пяти километров.

На данный момент не известно о разрушенных домах, сообщений о жертвах не поступало.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в прошлом месяце также произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 километре к северу от города Дарвин в Австралии. Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. В сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.