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Беглый экс-президент Боливии попросился вернуться в страну

Сбежавший президент Эво Моралес требует прекратить политическое преследование

17 декабря 2019, 17:26
Автор:

• Сергей Медведев

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к временному правительству с призывом провести выборы и дать ему возможность вернуться в страну.

"Если они хотят провести свободные выборы, пусть закончится политическое преследование, и пусть они дадут мне вернуться в Боливию", - сказал экс-лидер, находясь в Аргентине, которая предоставила ему убежище.

Моралес также заверил, что не станет подавать свою кандидатуру на будущих выборах. Находящаяся на должности временного президента Жанин Аньес ранее пообещала, что Моралеса обвинят в терроризме и подстрекательству к мятежу.  

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы, на которых большинство голосов получил Эво Моралес. Это вызвало массовые протесты. Через некоторое время Моралес ушел в отставку, назвав ситуацию государственным переворотом.

Как сообщал портал "Комментарии", временный президент Боливии Жанин Аньес не будет баллотироваться  на президентских выборах в следующем году.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7365409
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