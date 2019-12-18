В Венесуэле перед выборами позволят голосовать депутатам в изгнании

В Венесуэле станет возможно законодателям в изгнании голосовать на сессиях. Об этом передает Bloomberg.

Как пишет издание, внесли изменения выборную программу непосредственно перед выборами, которые запланированы в следующем месяце. В январе 2020 года в стране будут выбирать главу законодательного органа.

Правило гласит, что законодатели, которые не могут посещать заседания из-за политических преследований или форс-мажорных обстоятельств, могут голосовать удаленно.

Как считает оппозиционные депутаты, данное изменение даст больше шансов Хуана Гуайдо на переизбрание на пост главы собрания.

Сторонники Николаса Мадуро заявили, что попросят Верховный суд, состоящий из правительственных союзников, отменить решение. Верховный суд уже признал недействительными все действия Национального собрания.

Напомним, 20 февраля Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты с названием El Petro.

