Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Боливии выдали ордер на арест Моралеса

Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну

сегодня, 00:45
Автор:

• Ольга Чародий

Глава МВД временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в социальной сети Twitter фотографию ордера на арест бывшего боливийского лидера Эво Моралеса.

После  победы  на  выборах действующего на  тот момент президента страны Моралеса, начались  протесты по всем городам. Протесты достигли таких масштабов, что  Моралесу и всему  высшему  руководству страны пришлось  уйти в  отставку и попросить политическое  убежище в Мексике.

Во главе Боливии временно стала  второй вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

Эво Моралес в Twitter так прокомментировал  ордер на свой  арест.

"Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - написал он.

Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

 

Источник: https://twitter.com/ArturoMurilloS/status/1207354063349800962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1207354063349800962&ref_url=https%3A%2F%2Fradiosputnik.ria.ru%2F20191218%2F1562553806.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...