В Боливии выдали ордер на арест Моралеса

Глава МВД временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в социальной сети Twitter фотографию ордера на арест бывшего боливийского лидера Эво Моралеса.

После победы на выборах действующего на тот момент президента страны Моралеса, начались протесты по всем городам. Протесты достигли таких масштабов, что Моралесу и всему высшему руководству страны пришлось уйти в отставку и попросить политическое убежище в Мексике.

Во главе Боливии временно стала второй вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

Эво Моралес в Twitter так прокомментировал ордер на свой арест.

"Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - написал он.

Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.