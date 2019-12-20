МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре

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На поддержку реформ МВФ выделит Эквадору
около 500 млн долларов. Об этом говорится на сайте МВФ.
"Заключения
двух ревизий позволяют властям получить более 300 миллиона СДР (около 500 млн
долларов)", - говорится в сообщении.
Согласно
сообщению министерства экономики и финансов страны, это заключительный из
траншей в рамках одобренных на 2019 год 1,4 миллиарда долларов для поддержки
экономической программы правительства.
Для того
чтобы получить транш от МВФ, власти Эквадора внесли изменения в экономический
"План процветания". Страну охватили протесты после того как власти страны отменили субсидии на топливо. Протесты в стране привели к транспортному коллапсу, многие жители отказывались выходить на работу, в городах страны проходили столкновения между демонстрантами и местной полицией. Несколько компаний пострадали от нападений мародеров. Из-за демонстраций, которые буквально с колыхнули страну, президенту пришлось отменить скандальный указ.
Весной этого года МВФ одобрил предоставление Эквадору более четырех миллиарда долларов, первый транш в размере 652 миллиона долларов предоставлялся немедленно, второй последовал в июне. Программа рассчитана на три года.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) касательно новой программы финансирования продолжаются.
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