МВФ выделил $500 млн на поддержку реформ в Эквадоре

На поддержку реформ МВФ выделит Эквадору около 500 млн долларов. Об этом говорится на сайте МВФ.

"Заключения двух ревизий позволяют властям получить более 300 миллиона СДР (около 500 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению министерства экономики и финансов страны, это заключительный из траншей в рамках одобренных на 2019 год 1,4 миллиарда долларов для поддержки экономической программы правительства.

Для того чтобы получить транш от МВФ, власти Эквадора внесли изменения в экономический "План процветания". Страну охватили протесты после того как власти страны отменили субсидии на топливо. Протесты в стране привели к транспортному коллапсу, многие жители отказывались выходить на работу, в городах страны проходили столкновения между демонстрантами и местной полицией. Несколько компаний пострадали от нападений мародеров. Из-за демонстраций, которые буквально с колыхнули страну, президенту пришлось отменить скандальный указ.

Весной этого года МВФ одобрил предоставление Эквадору более четырех миллиарда долларов, первый транш в размере 652 миллиона долларов предоставлялся немедленно, второй последовал в июне. Программа рассчитана на три года.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) касательно новой программы финансирования продолжаются.

