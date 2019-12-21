В Бразилии выдвинули обвинения в адрес бывшего президента Парагвая

В Бразилии сотрудники прокуратуры выдвинули официальные обвинения против 19 граждан, включая бывшего президента Парагвая Орасио Картеса. Об этом говорится на сайте прокуратуры страны.

Ранее полиция отменила ордер на задержание бывшего президента Парагвая, который имел отношение к крупному коррупционному скандалу в нефтяной компании Petrobras, удовлетворив ходатайство защиты об отмене предварительного заключения.



По информации СМИ, Картес помогал скрываться от правосудия одному из главных фигурантов дела Дарио Мессеру, который был арестован полицией летом этого года Мессер считается центральной фигурой в схеме по вымоганию и отмыванию денег на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", за 2018 год аудиторами Счетной палаты были проверены 598 объектов, изучена документация на расходование 304,7 млрд грн, по результатам чего были выявлены нарушения и недостатки на 17,04 млрд грн и составлен 91 отчет.

