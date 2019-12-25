В Индонезии автобус упал в реку: много погибших и раненых

В Индонезии в провинции Южная Суматра с высоты 150 м рухнул автобус в реку. Об этом сообщает агентство AFP.

Как пишет издания, во время дорожного происшествия погибло около тридцати человек, много раненых. Точное количество погибших неизвестно, поскольку автобус наполовину погружен в воду, и некоторых людей, возможно, унесло течение воды.

"Течение реки довольно сильное, поэтому есть вероятность, что некоторые жертвы были унесены течением", - пишет издание.

Спасатели обыскали ближайшие склоны в поисках пропавших без вести людей, но обнаружить погибших не удалось.

В автобусе находились около 50 человек. О судьбе некоторых ничего неизвестно. Пострадавших отправили в ближайшие больницы.

Как сообщал портал "Комментарии", в штате Баучи автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на скоростной трассе. В результате аварии погибли 22 пассажира автобуса и трое, находящихся в автомобиле. Из всех пассажиров выжил лишь один — ему оказывают медицинскую помощь в связи с серьезными ожогами. Полиция устанавливает причины автокатастрофы.