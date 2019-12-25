В Индонезии автобус упал в реку: много погибших и раненых

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В Индонезии в провинции Южная Суматра с высоты 150 м рухнул автобус в реку. Об этом
сообщает агентство AFP.
Как пишет издания, во
время дорожного происшествия погибло около тридцати человек, много раненых.
Точное количество погибших неизвестно, поскольку автобус наполовину погружен в
воду, и некоторых людей, возможно, унесло течение воды.
"Течение реки довольно сильное, поэтому есть
вероятность, что некоторые жертвы были унесены течением", - пишет издание.
Спасатели обыскали ближайшие склоны в поисках пропавших без
вести людей, но обнаружить погибших не удалось.
В автобусе находились около 50 человек. О судьбе некоторых ничего неизвестно. Пострадавших отправили в
ближайшие больницы.
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