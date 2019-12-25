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В Индонезии автобус упал в реку: много погибших и раненых

Автобус в Индонезии упал в реку с высоты 150 метров и в результате аварии наполовину погрузился под воду

сегодня, 01:30
Автор:

• Ольга Чародий

В Индонезии в провинции Южная Суматра с высоты 150 м рухнул автобус в реку. Об этом сообщает агентство AFP.

Как пишет издания,  во время дорожного происшествия погибло около тридцати человек, много раненых. Точное количество погибших неизвестно, поскольку автобус наполовину погружен в воду,  и некоторых  людей, возможно, унесло течение воды.

"Течение реки довольно сильное, поэтому есть вероятность, что некоторые жертвы были унесены течением", - пишет издание.

Спасатели обыскали ближайшие склоны в поисках пропавших без вести людей, но обнаружить погибших не удалось.

В автобусе находились около 50 человек. О судьбе  некоторых ничего  неизвестно. Пострадавших  отправили в  ближайшие больницы.

 Как сообщал портал "Комментарии", в штате Баучи автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на скоростной трассе. В результате аварии погибли 22 пассажира автобуса и трое, находящихся в автомобиле. Из всех пассажиров выжил лишь один — ему оказывают медицинскую помощь в связи с серьезными ожогами. Полиция устанавливает причины автокатастрофы.

Источник: https://news.yahoo.com/least-27-dead-indonesia-bus-plunge-171926573.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnVhL3J1cy9uZXdzL2luZG9uZXppaS1hdnRvYnVzLXVwYWwtcmVrdS0yNy1wb2dpYnNoaWgtMTU3NzIxNTA4Mi5odG1s&guce_referrer_sig=AQAAAIZx2DCetykDNBGvqspQ
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