Стало известно, когда Моралес намерен вернуться в Боливию

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Моралес отметил, что "без сомнения" вернется в
Боливию в течение года
Бывший президент Боливии Эво Моралес, который бежал в Мексику после протестов, планирует вернуться в свою
страну в течение следующего года. Об этом
он заявил в одном из интервью в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает Reuters.
Как рассказал экс-президент журналистам, в целях своей безопасности
он может назвать точную дату своего возвращения, только убежден, что он
вернется.
По словам экс-президента, он помогает своей партии
"Движение к социализму" (MAS) в подготовке к предстоящим в 2020
выборам. По его словам, 29 декабря члены партии проведут собрания для определения
кандидатов.
В прошлом месяце Эво Моралес пришлось объявить о своей отставки после массовых протестов по всей стране.
Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.
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