Стало известно, когда Моралес намерен вернуться в Боливию

Моралес отметил, что "без сомнения" вернется в Боливию в течение года

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который бежал в Мексику после протестов, планирует вернуться в свою страну в течение следующего года. Об этом он заявил в одном из интервью в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает Reuters.

Как рассказал экс-президент журналистам, в целях своей безопасности он может назвать точную дату своего возвращения, только убежден, что он вернется.

По словам экс-президента, он помогает своей партии "Движение к социализму" (MAS) в подготовке к предстоящим в 2020 выборам. По его словам, 29 декабря члены партии проведут собрания для определения кандидатов.

В прошлом месяце Эво Моралес пришлось объявить о своей отставки после массовых протестов по всей стране.

Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

