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Стало известно, когда Моралес намерен вернуться в Боливию

Моралес отметил, что вернется в Боливию в течение года

сегодня, 03:20
Автор:

• Ольга Чародий

Моралес отметил, что "без сомнения" вернется в Боливию в течение года

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который  бежал в Мексику  после протестов, планирует вернуться в свою страну в течение следующего  года. Об этом он заявил в одном из интервью в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает Reuters.

Как рассказал экс-президент журналистам, в целях своей  безопасности  он может назвать точную дату своего возвращения, только убежден, что он вернется.

По словам экс-президента, он помогает своей партии "Движение к социализму" (MAS) в подготовке к предстоящим в 2020 выборам. По его словам, 29 декабря члены партии проведут собрания для определения кандидатов.

В  прошлом месяце Эво Моралес пришлось объявить  о своей отставки после массовых протестов  по всей стране.

Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

 

Источник: https://www.reuters.com/article/us-bolivia-morales-argentina/ill-be-back-within-a-year-ousted-bolivian-leader-morales-vows-idUSKBN1YS1BM
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