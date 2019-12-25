В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

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Во вторник, 24 декабря, в в тридцати километрах от населенного пункта Гранада, Колумбия произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.
После землетрясения геологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8, Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада.
На данный момент о жертвах землетрясения ничего не известно. О разрушениях также неизвестно.
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