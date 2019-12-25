В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Во вторник, 24 декабря, в в тридцати километрах от населенного пункта Гранада, Колумбия произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.

После землетрясения геологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8, Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада.

На данный момент о жертвах землетрясения ничего не известно. О разрушениях также неизвестно.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ночь на 26 ноября недалеко от столицы Албании Тираны произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 10 м, магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Также известно о более чем 600 раненых, многие из которых все еще находятся под завалами. По данным местных СМИ, наибольший ущерб землетрясение нанесло городам Дуррес и Туман.