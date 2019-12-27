Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек

Во время наводнения в Колумбии восемь человек числятся пропавшими и семь человек погибли. Об этом сообщает радио Caracol со ссылкой на местные власти.

в городе Чапарраль произошел разлив реки Амойя, во время инцидента несколько домов были снесены потоком воды, медицинский пункт затоплен, школа и церковь частично разрушены.

Среди пропавших без вести числится грудной ребенок.

На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники мэрии.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате проливных дождей в Кении прошли наводнения и оползни. Стихийное бедствие накрыло 31 из 47 провинций африканской страны. Продолжающиеся ливни привели к возникновению оползней, которые разрушили ключевую инфраструктуру и жилые строения 160 тысяч кенийцев. Сотрудники гуманитарной миссии сообщают о 120 погибших, однако их число может возрасти. В стране проводят эвакуацию пострадавших, работает миссия Международного Красного Креста.