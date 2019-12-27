Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек

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Во время наводнения в Колумбии восемь человек числятся пропавшими
и семь человек погибли. Об этом сообщает радио Caracol со ссылкой на местные
власти.
в городе Чапарраль произошел
разлив реки Амойя, во время инцидента несколько домов были снесены потоком воды, медицинский
пункт затоплен, школа и церковь частично разрушены.
Среди пропавших без вести числится грудной ребенок.
На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники
мэрии.
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