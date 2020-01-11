В Мексике сняли на видео извержение одного из наиболее активных вулканов в мире

В Мексике проснулся один из наиболее активных действующих вулканов в мире Попокатепетль. Об этом сообщает Watchers.news.



Сообщается, что 9 января 2020 года на мексиканском вулкане произошел сильный взрыв. Позже были зафиксированы минимум два облака вулканического пепла, начальный уровень которых поднялся до 11,3 км над уровнем моря, а второй – до 9,1 км. Лава была разбросана в радиусе 1 км от вулкана. Уровень тревоги в местности, где расположен вулкан, остался на желтом (среднем) уровне.





В течение суток системы мониторинга зафиксировали еще 268 выбросов, которые состоят из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Также было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Легкий пеплопад был зафиксирован в штатах Мехико, Озумба, Пуэбла, Сан-Николас-де-лос-Ранчос, Чиаутцинго, Сан-Матиас-Тлалпанека и Теотлалцинго.

Активность вулкана Попокатепетль начала наблюдаться с конца августа 2011 года, когда он четыре раза выбросил золу, пар и газ. Новая фаза активности началась в апреле 2012 года. Два крупных извержения вулкана в Мексике произошли 28 марта 2016 года и в 2019 году. С конца прошлого года вулкан стал выбрасывать золу.

Ранее "Комментарии" писали, что 9 декабря 2019 года в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, в результате чего погибли минимум 8 человек.

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