В Мексике сняли на видео извержение одного из наиболее активных вулканов в мире

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В Мексике проснулся один из наиболее активных действующих вулканов
в мире Попокатепетль. Об этом сообщает Watchers.news.
Сообщается, что 9 января 2020 года на мексиканском вулкане произошел сильный взрыв. Позже были зафиксированы минимум два облака вулканического пепла, начальный уровень которых поднялся до 11,3 км над уровнем моря, а второй – до 9,1 км. Лава была разбросана в радиусе 1 км от вулкана. Уровень тревоги в местности, где расположен вулкан, остался на желтом (среднем) уровне.
В течение суток системы мониторинга зафиксировали еще 268
выбросов, которые состоят из водяного пара, вулканических газов и низкого
содержания золы. Также было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда
вулканотектонического землетрясения составила 1,4.
Легкий пеплопад был зафиксирован в штатах Мехико, Озумба, Пуэбла,
Сан-Николас-де-лос-Ранчос, Чиаутцинго, Сан-Матиас-Тлалпанека и Теотлалцинго.
Активность вулкана Попокатепетль начала наблюдаться с конца
августа 2011 года, когда он четыре раза выбросил золу, пар и газ. Новая фаза
активности началась в апреле 2012 года. Два крупных извержения вулкана в
Мексике произошли 28 марта 2016 года и в 2019 году. С конца прошлого года
вулкан стал выбрасывать золу.
Ранее "Комментарии" писали, что 9 декабря 2019 года в Новой
Зеландии произошло извержение вулкана, в результате чего погибли
минимум 8 человек.
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