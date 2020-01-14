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США расширили санкции против Венесуэлы

В санкционный список попали известные парламентарии Венесуэлы

сегодня, 01:29
Автор:

• Ольга Чародий

Америка расширила санкционный список в отношении Венесуэлы, добавив в него парламентариев страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте американского Минфина.

Среди санкционного списка Луис Парра, занявший 5 января 2019 года пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

В  прошлом году по стране начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро. Тогда на фоне беспорядков глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо провозгласил себя временным главой государства, а несколько стран во главе с США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро в качестве легитимного президента.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Николас Мадуро сообщил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе, который возглавлял страну с 2002 по 2010 годы, планировал совершить на него покушение. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

"Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Сантоса, который обсуждался с Лестером Толедо (один из лидеров и депутат венесуэльской оппозиции — прим. ред.)", — сказал Мадуро.В августе 2018 года с помощью двух беспилотников была предпринята попытка покушения на Мадуро в тот момент, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Охрана спрятала президента бронежилетами и стащила с трибуны. Сам венесуэльский лидер не пострадал, однако ранения получили семеро военных.


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Источник: https://ria.ru/
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