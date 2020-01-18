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Мадуро «пугает» папу Франциска отказом венесуэльцев от католицизма

Мадуро утверждает, что католические епископы в Венесуэле политически активны

сегодня, 11:27
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что жители страны массово выходят из католической веры и становятся евангелистами.

"Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - написал Мадуро в своем Twitter.

Мадуро также отметил, что епископы католической церкви проявляют слишком большую политическую активность и по сути используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую силу.

Стоит отметить, что католицизм в Венесуэле исповедуют порядка 70% населения.

Напомним, ранее бывший президент Венесуэлы Уго Чавес также неоднократно критиковал католическую церковь.

Как сообщал сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы, которая находилась в глубоком политическом кризисе и была охвачена масштабными массовыми протестами.

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