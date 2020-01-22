В Боливии парламент принял отставку свергнутого президента

В Боливии Многонациональное законодательное собрание приняло отставку свергнутого президента Эво Моралеса на фоне протестов в зале. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято на фоне протестов в зале парламента, где большинство занимают члены Движения к социализму Эво Моралеса. Теперь путь для передачи президентской власти в стране открыт.

"Многонациональное законодательное собрание принимает отставку Эво Моралеса и Альваро Гарсии Линеры с постов президента и вице-президента многонационального государства Боливии", - сообщила пресс-служба парламента в Twitter.

Заседание парламента возглавляла спикер сената, исполняющая обязанности главы заксобрания, Ева Копа. Она зачитывала прошение Моралеса об отставке на фоне гневных протестов со стороны консервативного меньшинства, которое поддерживает временного президента Жанин Аньес.

Как ранее сообщали "Комментарии", переходное правительство Боливии впервые с 2008 года назначило посла республики в Америки. "Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США", − отмечается в сообщении. До этого момента Серрате занимал пост постоянного представителя Боливии при ООН.

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