Мадуро пригласил ООН наблюдать за выборами в парламент Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро надеется на создание специальной комиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею - парламент страны. Об этом он заявил в ходе памятных мероприятий по случаю 62-й годовщины свержения диктатуры Маркоса Переса Хименеса, в Twitter.

Мадуро также пригласил правительства стран Латинской Америки и Евросоюза содействовать национальному диалогу.

"Венесуэла желает, чтобы генеральный секретариат ООН назначил комиссию по сопровождению выборов, чтобы они стали свидетелями дня, когда народ Венесуэлы восстановит свою Национальную ассамблею", - заявил Мадуро.

Как сообщал сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы, которая находилась в глубоком политическом кризисе и была охвачена масштабными массовыми протестами.



Николас Мадуро также заявил, что жители страны массово выходят из католической веры и становятся евангелистами. "Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - написал Мадуро. Мадуро также отметил, что епископы католической церкви проявляют слишком большую политическую активность и по сути используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую силу.

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