Мадуро пригласил ООН наблюдать за выборами в парламент Венесуэлы

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Лидер Венесуэлы Николас
Мадуро надеется на создание специальной комиссии ООН для наблюдения за выборами
в Национальную ассамблею - парламент страны. Об этом он заявил в ходе памятных
мероприятий по случаю 62-й годовщины свержения диктатуры Маркоса Переса
Хименеса, в Twitter.
Мадуро также пригласил
правительства стран Латинской Америки и Евросоюза содействовать национальному
диалогу.
"Венесуэла желает, чтобы генеральный секретариат ООН назначил комиссию по сопровождению выборов, чтобы они стали свидетелями дня, когда народ Венесуэлы восстановит свою Национальную ассамблею", - заявил Мадуро.
Николас Мадуро также заявил, что жители страны массово выходят из католической веры и становятся евангелистами. "Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - написал Мадуро. Мадуро также отметил, что епископы католической церкви проявляют слишком большую политическую активность и по сути используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую силу.
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