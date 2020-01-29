Наводнение в Бразилии унесло жизни порядка 52 человек, многие получили ранения

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В Бразилии в результате наводнения погибли более пятидесяти
человек. Об этом пишет Reuters.
“Число погибших в результате проливных дождей на прошлой
неделе в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 52 человек", -
говорится в сообщении.
В результате наводнения несколько человек пропали без вести,
много домов пострадали от
стихийного бедствия.
По словам спасателей, более 30 тыс. человек были эвакуированы
из разрушенных домов.
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