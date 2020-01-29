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Главная Новости Мир Южная Америка Наводнение в Бразилии унесло жизни порядка 52 человек, многие получили ранения
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Наводнение в Бразилии унесло жизни порядка 52 человек, многие получили ранения

По словам спасателей, в Бразилии более 30 тыс. человек были эвакуированы из своих домов

сегодня, 06:00
Автор:

• Ольга Чародий

В Бразилии в результате наводнения погибли более пятидесяти человек. Об этом пишет Reuters.

“Число погибших в результате проливных дождей на прошлой неделе в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 52 человек", - говорится в сообщении.

В результате наводнения несколько человек пропали без вести, много домов пострадали  от стихийного  бедствия.

По словам спасателей, более 30 тыс. человек были эвакуированы из разрушенных домов.

 Как сообщал портал "Комментарии", в результате проливных дождей в Кении прошли наводнения и оползни. Стихийное бедствие накрыло 31 из 47 провинций африканской страны. Продолжающиеся ливни привели к возникновению оползней, которые разрушили ключевую инфраструктуру и жилые строения 160 тысяч кенийцев. Сотрудники гуманитарной миссии сообщают о 120 погибших, однако их число может возрасти. В стране проводят эвакуацию пострадавших, работает миссия Международного Красного Креста. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-brazil-weather-storm/death-toll-from-flooding-in-brazil-mining-state-rises-to-52-idUSKBN1ZR1TZ?il=0
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