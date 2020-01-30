Мадуро призвал Колумбию восстановить отношения с Венесуэлой

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Венесуэле необходимо восстановить дипломатические связи с Колумбией. Об этом заявил
президент страны Венесуэла Николас Мадуро, передает РИА- Новости.
"Призываю Колумбию подумать о связанных процессах... Я
намерен восстановить отношения на уровне консульств", - сказал Мадуро.
По его словам, в Венесуэле
находятся задержанные преступники
из Колумбии, но связи с проблемами с официальными каналов
связи, Венесуэла не может их выдать Колумбии.
Разрыв дипломатических отношений между двумя странами
произошел в начале прошлого года на фоне приграничного кризиса, связанного с
поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.
Как сообщал сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы, которая находилась в глубоком политическом кризисе и была охвачена масштабными массовыми протестами. Николас Мадуро также заявил, что жители страны массово выходят из католической веры и становятся евангелистами. "Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - написал Мадуро. Мадуро также отметил, что епископы католической церкви проявляют слишком большую политическую активность и по сути используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую силу.
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