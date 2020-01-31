Моралес рассказал, вернется ли в политику

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Экс-президент Боливии Эво Моралес может вернуться в политику в
качестве депутата или сенатора. На данный момент, по его словам, данная
возможность обсуждается. Об этом он заявил во время интервью Destape Radio.
"В моем департаменте меня попросили быть кандидатом в
депутаты или сенаторы, это пока обсуждается и будет зависеть от того
департамента, где я жил, то есть Кочабамбы", - заявил Моралес.
Моралес после выборов 20 октября под давлением общественности
покинул свой пост и сбежал в Мексику, потом переехал жить Аргентину.
Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин
Аньес.
В Боливии Моралесу временно действующая власть запретила участвовать в качестве кандидата. На данный момент он из Аргентины руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.
Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости