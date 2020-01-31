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Моралес рассказал, вернется ли в политику

Моралес не исключил возвращения в политику

сегодня, 00:50
Автор:

• Ольга Чародий

Экс-президент Боливии Эво Моралес может вернуться в политику в качестве депутата или сенатора. На данный момент, по его словам, данная возможность  обсуждается. Об этом  он заявил во время интервью Destape Radio.

"В моем департаменте меня попросили быть кандидатом в депутаты или сенаторы, это пока обсуждается и будет зависеть от того департамента, где я жил, то есть Кочабамбы", - заявил Моралес.

Моралес после выборов 20 октября под давлением общественности покинул свой пост и сбежал в Мексику, потом переехал жить Аргентину.

Власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

В Боливии Моралесу временно действующая власть запретила участвовать в качестве кандидата. На данный момент он  из  Аргентины руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.

Как сообщал портал "Комментарии", министр правительства Боливии Артуро Мурильо просил прокуратуру возбудить уголовное дело против бывшего президента Эво Моралеса. Мурильо обвинял экс-главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

 


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Источник: https://www.eldestapeweb.com/nota/evo-morales-no-descarta-ser-candidato-en-bolivia-lo-evaluamos--20201301010
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