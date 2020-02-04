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Бразилия намерена увеличить товарооборот с Украиной до 1 млрд долларов

Максимальный товарооборот с Бразилией был зафиксирован в 2012 году

сегодня, 16:33
Автор:

• Сергей Медведев

Бразилия намерена увеличить товарооборот с Украиной до 1 млрд долларов

Бразилия ищет способы увеличить товарооборот с Украиной. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" заявил Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор.

Дипломат отметил, что в настоящее время объем взаимной торговли достаточно мал в сравнении с пиковыми показателями 2012 года. На сегодняшний день он составляет около 250 млн долларов. Посол отметил наиболее приоритетные направления сотрудничества и указал, что благодаря Украине бразильские производители могут получить доступ на рынки Евросоюза. В целом, бразильское правительство рассчитывает довести объемы торговли с Украиной до 1 млрд долларов.

"В данный момент мы наиболее заинтересованы в сотрудничестве в сферах IT и сельского хозяйства и в итоге планируем выйти на товарооборот в размере 1 млрд дол США, то есть вернуться к уровню 2010 года", - поделился планами Освалдо Биато Жуниор.

Посол также заявил, что инвестиционный бум в Украине возможен, если нынешней власти удастся выстроить систему защиты иностранных инвесторов.

Более подробно о планах сотрудничества с бразильскими партнерами можно прочитать в полной версии интервью, которое дал изданию "Комментарии" Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор.


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Источник: https://comments.ua/
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