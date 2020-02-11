Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу

Из-за проливных дождей в городе Бразилии Сан-Паулу возникли наводнения и оползни. Об этом сообщает бразильский портал G1.

Согласно данным портала, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года.

Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта.

Как сообщал портал "Комментарии", страны Восточной Африки подверглись ударам стихии. Длительные проливные дожди привели к появлению наводнений и селей, в результате которых за последние месяцы погибли 280 человек. Такое заявление опубликовало Управление ООН по гуманитарным вопросам. Всего же от стихии пострадали более 2,8 млн африканцев. Согласно информации ООН, больше всего погибших в Кении — 132 человека. В Танзании заявили о более 50 смертях от паводка. Стихия также причинила серьезный ущерб жилым домам и строениям. Метеорологи отмечают, что сильные осадки будут продолжаться, их усиление ожидают в Уганде, Танзании и Кении. В этих странах также серьезно возрос риск эпидемических заражений.

А в Венеции начались массовые протесты против частых случаев затопления города и воздействия гигантских круизных судов. Сообщается, что на протест собралось около 3 тысяч человек, и они считают, что волны, которые создают круизные корабли, размывают основу Венеции. Также участники акций призвали развернуть масштабный проект Мозе. Отметим, что более 80% города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались под водой.



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