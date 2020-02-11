Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу

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Из-за проливных дождей в городе Бразилии Сан-Паулу возникли наводнения и оползни. Об этом сообщает бразильский портал G1.
Согласно данным портала, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года.
Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта.
А в Венеции начались массовые протесты против частых случаев затопления города и воздействия гигантских круизных судов. Сообщается, что на протест собралось около 3 тысяч человек, и они считают, что волны, которые создают круизные корабли, размывают основу Венеции. Также участники акций призвали развернуть масштабный проект Мозе. Отметим, что более 80% города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались под водой.
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