Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Президент Бразилии Жаир Болсонару резко высказался по поводу
деятельности Greenpeace, комментируя нападки природоохранной организации на
недавно созданный Совет по Амазонии, сообщил телеканал Globo.
"Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это
мусор", – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.
Экологи выразили сожаление, что Болсонару
"придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он
занимает".
"В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает
окружающую среду, звучит как комплимент", – заявили в Greenpeace.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости