Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 14.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"
НОВОСТИ Все новости

Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

Президент Бразилии Жаир Болсонару нелицеприятно высказался о международной природозащитной организации Greenpeacе

сегодня, 05:00
Автор:

• Ольга Чародий

Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"

Президент Бразилии Жаир Болсонару резко высказался по поводу деятельности Greenpeace, комментируя нападки природоохранной организации на недавно созданный Совет по Амазонии, сообщил телеканал Globo.

"Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор", – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

Экологи выразили сожаление, что Болсонару "придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает".

"В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает окружающую среду, звучит как комплимент", – заявили в Greenpeace.

 Ранее "Комментарии" сообщали, что популярный британский актер Леонардо Ди Каприо на протяжении многих лет освещает проблему экологии. Так, он встретился с 16-летней шведской эко-активисткой Гретой Тунберг.  Лидер Бразилии при  этом не привел никаких доказательств, рассказав только о том, что полиция задержала несколько человек, которые пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, которые, возможно, сами же и устроили. После поджога, фотографируют и отправляют снимки  в НПО, которая связывается с Леонардо Ди Каприо, и он выплачивает 500 тысяч долл., считает Болсонару.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/13/bolsonaro-diz-que-incluir-governadores-no-conselho-da-amazonia-nao-resolve-nada.ghtml
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...