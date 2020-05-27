В Боливии дети захотели стать Человеком-пауком и дали себя укусить черной вдове

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В южноамериканской Боливии трое братьев захотели стать
Человек-пауком и спровоцировали одного из самых ядовитых пауков в мире под
названием черная вдова на укус. Об этом сообщили в издании Telemundo со ссылкой на заявление
официального представителя министерства здравоохранения Боливии.
Мальчикам 8, 10 и 12 лет. Из мультфильма о Человеке-пауке
они узнали, что он получил суперспособности после укуса паука, поэтому решили
повторить его опыт. Братья увидели черную вдову, когда пасли коз, и решили
спровоцировать ее на укус с помощью палки, чтобы стать Человек-пауком.
Через несколько минут после укуса их мама увидела, что
мальчики плачут, поэтому отвезла их в местную больницу. На следующий день дети
были госпитализированы в другую больницу из-за мышечной боли, лихорадки и
сильного потовыделения.
Мальчикам повезло — спустя неделю их выписали. В
министерстве здравоохранения решили рассказать о происшествии для
предупреждения других родителей и детей. По словам врачей, дети наивно
воспринимают все фильмы как реальность.
Как сообщал портал "Комментарии", В Украине запустили
приложение для людей с инвалидностью.
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