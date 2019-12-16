Снегопады в США парализовали несколько штатов: есть жертвы

Сильные снегопады начались в США 15 декабря и продолжились 16 декабря. В результате на дорогах произошли десятки аварий. Больше всего в результате стихии пострадали штаты Канзас, Миссури и Небраска. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на данные The Weather Channel.



В результате аварий в США погибли 11 человек, еще у нескольких зафиксированы тяжелые травмы. Кроме того, в штате Юта в горах есть жертва лавины. 45-летний мужчина не прислушался к совету спасателей, и решил покорить новую вершину. В результате он сам спровоцировал схождение лавины.

Многие дороги из-за сильного снегопада и гололеда перекрыли. Также жителей США призывают без крайней необходимости не выезжать из дому. Метеорологи сообщают, что непогода продолжит усиливаться.





















Ранее "Комментарии" писали, что в начале декабря в Канаде из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП. В Кингстоне не разминулись 40 автомобилей, которые, в итоге, перекрыли магистраль. Пострадало 16 человек, еще один участник масштабной аварии скончался на месте.