Снегопады в США парализовали несколько штатов: есть жертвы

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Сильные снегопады начались в США 15 декабря и продолжились 16 декабря. В
результате на дорогах произошли десятки аварий. Больше всего в результате
стихии пострадали штаты Канзас, Миссури и Небраска. Об этом сообщает "24 канал"
со ссылкой на данные The Weather Channel.
В результате аварий в США погибли 11 человек, еще у нескольких
зафиксированы тяжелые травмы. Кроме того, в штате Юта в горах есть жертва
лавины. 45-летний мужчина не прислушался к совету спасателей, и решил покорить
новую вершину. В результате он сам спровоцировал схождение лавины.
Многие дороги из-за сильного снегопада и гололеда перекрыли. Также жителей США призывают без крайней необходимости не выезжать из дому. Метеорологи сообщают, что непогода продолжит усиливаться.
Ранее "Комментарии" писали, что в начале декабря в Канаде из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП. В Кингстоне не разминулись 40 автомобилей, которые, в итоге, перекрыли магистраль. Пострадало 16 человек, еще один участник масштабной аварии скончался на месте.
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