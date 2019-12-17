Boeing заявила о приостановке производства самолетов 737 MAX

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Со следующего года компания Boeing временно приостановит выпуск
самолетов модели Boeing 737 MAX. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
"В компании решили со следующего месяца приостановить
производство" этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно
400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве", - говорится в сообщении.
В компании не сообщили, планируется ли увольнение сотрудников
и не известно на данный момент, когда производство 737 MAX
будет возобновлено.
Boeing не получил
разрешение на полеты самолетов серии 737 Max и, скорее всего, запрет продлится и в следующем году, в связи с испытаниями,
которые должна завершить компания Boeing.
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