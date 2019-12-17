Boeing заявила о приостановке производства самолетов 737 MAX

Со следующего года компания Boeing временно приостановит выпуск самолетов модели Boeing 737 MAX. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

"В компании решили со следующего месяца приостановить производство" этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве", - говорится в сообщении.

В компании не сообщили, планируется ли увольнение сотрудников и не известно на данный момент, когда производство 737 MAX будет возобновлено.

Boeing не получил разрешение на полеты самолетов серии 737 Max и, скорее всего, запрет продлится и в следующем году, в связи с испытаниями, которые должна завершить компания Boeing.

Как сообщало издание "Комментарии", 29 октября 2018 года в Индонезии упал в море пассажирский самолет Boeing 737 MAX, на борту было 189 человек. 9 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все находившиеся на борту люди погибли.