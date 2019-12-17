В США обеспокоены маневрами российского корабля-разведчика в международных водах

Российский шпионский корабль маневрирует в международных водах у юго-восточного побережья США, информирует CNN.

В последние несколько дней российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" проплывает у берегов Южной Каролины и Флориды. По мнению двух американских чиновников, его маневры небезопасны. Так, судно не использует ходовые огни при плохой видимости. А также корабль не реагирует на запросы коммерческих судов, которые пытаются установить местоположение во избежание возможных аварий. По словам чиновника, этот шпионский корабль совершал и "другие беспорядочные маневры".

Отметим, что береговая охрана транслирует "информационный бюллетень морской безопасности", таким образом предупреждая моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

По информации одного чиновника из Пентагона, поблизости с российским кораблем расположен эсминец USS Mahan Военно-морских сил США.

Отметим, что "Виктор Леонов" маневрирует в международных водах вдоль восточного побережья США регулярно с 2015 года. Также периодически судно бывает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия предложила США продлить договор по вооружениям.