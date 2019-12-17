В США обеспокоены маневрами российского корабля-разведчика в международных водах

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Российский шпионский корабль маневрирует в международных водах у
юго-восточного побережья США, информирует CNN.
В последние несколько дней российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" проплывает у берегов
Южной Каролины и Флориды. По мнению двух
американских чиновников, его маневры небезопасны. Так, судно не использует
ходовые огни при плохой видимости. А также корабль не реагирует на запросы
коммерческих судов, которые пытаются установить местоположение во избежание возможных аварий. По словам чиновника, этот шпионский корабль совершал и
"другие беспорядочные маневры".
Отметим, что береговая охрана транслирует "информационный бюллетень морской
безопасности", таким образом предупреждая моряков в этом районе о присутствии
российского судна и его поведении.
По информации одного чиновника из Пентагона, поблизости с российским
кораблем расположен эсминец USS Mahan Военно-морских сил США.
Отметим, что "Виктор Леонов" маневрирует в международных водах вдоль
восточного побережья США регулярно с 2015 года. Также периодически судно бывает
в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия предложила США продлить договор по вооружениям.
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