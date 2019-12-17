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Трамп - лидер среди кандидатов на пост президента США в 2020 году

Согласно социологическим опросам, действующий президент США опережает своих конкурентов с небольшим отрывом

17 декабря 2019, 13:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

На сегодня президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг американского электората и, вероятней всего, выйдет лидером по результатам голосования в 2020 году на президентских выборах. Об этом сообщает американское  издание USA TODAY.

Согласно опросу, Трамп имеет преимущество над Джо Байденом в 3%, над Берне Сандерсом - 5%, над сенатором Элизабет Уоррен - 8%, над Майклом Блумбергом - 9%, над Питтом Буттиджичем - 10%.

Отмечается, что большинство симпатиков Трампа - это мужчины, а вот среди опрошенных женщин большим успехом действующий президент не пользуется.

Социологи отметили, что проведенный за год до выборов опрос не является надежным индикатором результатов выборов в ноябре 2020 года. Тем более, что кандидат от Демократической партии еще не утвержден.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Вашингтоне продолжается процесс, "сгущающий краски" для Дональда Трампа в рамках возможного импичмента.


Источник: https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2019/12/16/trump-impeachment-2020-election-leads-democratic-rivals/2663659001/
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