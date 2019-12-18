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Названа дата голосования по импичменту Трампа

18 декабря члены Палаты представителей Конгресса США проголосуют по двум статьям импичмента в отношении президента

сегодня, 03:15
Автор:

• Ольга Чародий

В среду, 18 декабря, состоится окончательное  голосование Палаты представителей американского конгресса по импичменту главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает спикер палаты Нэнси Пелоси в заявлении к представителям Демократической партии.

Ранее американский президент опубликовал письмо спикеру палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.

Главе  государства ставят в вину несколько пунктов: злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.

Если демократы проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для того чтобы отстранить американского президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против главы государства. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.

Ранее "Комментарии" писали, что конгрессмены-демократы выдвинули обвинения против президента США Дональда Трампа.

 

 

 

 

 

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