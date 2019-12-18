Названа дата голосования по импичменту Трампа

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В среду, 18 декабря, состоится окончательное голосование Палаты представителей
американского конгресса по импичменту главы государства Дональда Трампа. Об
этом сообщает спикер палаты Нэнси Пелоси в заявлении к представителям
Демократической партии.
Ранее американский президент опубликовал письмо спикеру
палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении
конституции при проведении процедуры импичмента.
Главе государства
ставят в вину несколько пунктов: злоупотребление властью и препятствование
работе законодателей.
Если демократы проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для того чтобы отстранить американского президента от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против главы государства. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
Ранее "Комментарии" писали, что конгрессмены-демократы выдвинули обвинения против президента США Дональда Трампа.
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