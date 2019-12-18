США увеличат военное присутствие в Испании

Власти США планируют увеличить военный контингент на военно-морской базе Рота в Испании. Военные и дипломатические источники сообщают, что Пентагон намерен сделать военную базу в Кадисе своей главной морской базой в Европе.

Министерство обороны США намерено перебросить два эсминца в дополнение к четырем, находящимся в Испании. В ведомстве также планируют обновить флотилию — новые корабли будут оснащены вертолетами. Помимо технического перевооружения, США намерены развернуть в Европе дополнительно порядка 600 военнослужащих. Для проведения маневра странам необходимо перезаключить двустороннее соглашение, однако это можно будет сделать только после формирования нового правительства Испании.

Как сообщал портал "Комментарии", сведения американских СМИ о планах США по переброске дополнительных 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток не соответствуют действительности.