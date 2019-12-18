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Сенат США "обеими руками за" внедрение широкого пакета санкций против России

Санкции станут превентивной мерой обороны США от кремлевской агрессии

18 декабря 2019, 19:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России и принятый сегодня  Об этом передает издание Bloomberg.

Известно, что документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России перед США. Также предлагается ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами России. Кроме этого документ вводит ограничения в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к инциденту с захватом украинских моряков в Керченском проливе, а также политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности в Российской Федерации.

Далее законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената, где в законопроект могут быть внесены правки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США утвердили пакет санкций против России из-за строительства газогона "Северный поток-2".

Решение палаты представителей утверждает изменения первоначальному проекту оборонного бюджета, одно из которых - введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Утвержденный документ, который имеется в распоряжении издания "Европейской правды", предусматривает, что санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.


Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-17/business-groups-warn-against-russia-sanctions-before-panel-vote
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