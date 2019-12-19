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Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом

сегодня, 03:40
Автор:

• Ольга Чародий

Американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". Об этом передает РИА-Новости.

Как пишет издание, результаты разделились: парламентское большинство в лице демократической партии голосовало за импичмент, республиканцы были против.

После голосования дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над американским президентом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент главе государства не намерено.

Представители от Демократической партии заявили, что американский президент задерживал одобренную к конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от украинского президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп опровергает  данные  заявления и  говорит, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупционными схемами.

 Ранее "Комментарии" писали, что конгрессмены-демократы выдвинули обвинения против американского президента  Дональда Трампа.

 

Источник: https://ria.ru/
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