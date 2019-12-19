Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий

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Американская Палата представителей конгресса проголосовала
за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение
полномочий". Об этом передает
РИА-Новости.
Как пишет издание, результаты разделились: парламентское большинство в лице демократической партии голосовало за импичмент,
республиканцы были против.
После голосования дело переходит в
сенат, который должен провести судебный процесс над американским президентом.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.
Республиканское большинство в сенате выносить импичмент главе государства не намерено.
Представители от Демократической партии заявили, что американский
президент задерживал одобренную к конгрессом военную помощь Украине, требуя
взамен от украинского президента Владимира Зеленского политической услуги в
виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп опровергает данные заявления и говорит, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупционными схемами.
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