Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий

Американская Палата представителей конгресса проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий". Об этом передает РИА-Новости.

Как пишет издание, результаты разделились: парламентское большинство в лице демократической партии голосовало за импичмент, республиканцы были против.

После голосования дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над американским президентом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент главе государства не намерено.

Представители от Демократической партии заявили, что американский президент задерживал одобренную к конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от украинского президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп опровергает данные заявления и говорит, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупционными схемами.

Ранее "Комментарии" писали, что конгрессмены-демократы выдвинули обвинения против американского президента Дональда Трампа.