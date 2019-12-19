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Министерство США указало выдуманную страну в списке торговых партнеров

Среди стран-партнеров США обнаружили вымышленную Ваканду из киновселенной Marvel

сегодня, 16:59
Автор:

• Сергей Медведев

Министерство сельского хозяйства США включило в список торговых партнеров вымышленную страну. На сайте ведомства среди стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, была указана Ваканда — вымышленная страна, известная поклонникам комиксов  Marvel по фильму "Черная пантера". В министерстве отметили, что название выдуманной страны использовалось для тестирования сервиса по отслеживанию тарифов.

"Информация о Ваканде должна была быть удалена после тестирования", - подчеркнули в ведомстве.

Фрэнсис Ценг, который обнаружил несуществующую страну на сайте американского министерства, сообщил, что был ошеломлен, увидев Ваканду среди официальной публичной информации. 

Как сообщал портал "Комментарии", популярная американская студия Marvel, которая сейчас занимается съемками нового фильма "Вечные" решила порадовать поклонников хорошей новостью.

Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/usda-tariff-tracker-removes-wakanda-fictional-home-black-panther-free-n1104231
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